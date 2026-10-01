फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Almora's lifeline to become pothole-free.

Almora News: गड्ढा मुक्त होगी अल्मोड़ा की लाइफ लाइन

Thu, 01 Oct 2026 12:47 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 01 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Almora's lifeline to become pothole-free.
अल्मोड़ा की माल रोड पर डामरीकरण की तैयारी करता श्रमिक।  संवाद
अल्मोड़ा। नगर की लाइफ लाइन मुख्य मॉल रोड के दिन अब बहुरने लगे हैं। लंबे समय से गड्ढों और उखड़े डामर की मार झेल रही इस प्रमुख सड़क पर आखिरकार डामरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इस पैचवर्क और डामरीकरण से न केवल वाहनों की आवाजाही सुगम होगी बल्कि माल रोड पर पैदल चलने वाले हजारों लोगों का सफर भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
विज्ञापन

बीते लंबे समय से माॅल रोड में कई स्थानों पर डामर पूरी तरह उखड़ चुका था, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए थे। स्थिति यह थी कि थोड़ी सी बारिश होते ही इन गड्ढों में गंदा पानी भर जाता था, जिससे पूरी सड़क तालाब जैसी नजर आने लगती थी। इस दौरान सबसे ज्यादा फजीहत पैदल चलने वाले राहगीरों की होती थी। जब भी इन गड्ढों से कोई तेज रफ्तार वाहन गुजरता तो गंदे पानी के छीटें सीधे सड़क किनारे चल रहे स्कूली बच्चों और आम नागरिकों पर पड़ते थे।
विज्ञापन

इससे बच्चों के यूनीफॉर्म और लोगों के कपड़े खराब हो जाते थे। मॉल रोड की इस खस्ताहाली का खामियाजा सबसे ज्यादा बीमार लोगों और बुजुर्गों को उठाना पड़ रहा था। गंभीर हालत में अस्पताल लाए जा रहे मरीजों को ले जाने वाले वाहन जब इन गड्ढों के ऊपर से गुजरते थे तो गाड़ी के हिचकोले खाने से मरीजों को असहनीय झटके लगते थे। इस सुधारीकरण कार्य से स्थानीय जनता, व्यापारियों सहित बाहरी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोट
मॉलरोड पर डामरीकरण का कार्य पूरी गति और गुणवत्ता के साथ शुरू कर दिया गया है। कार्य के दौरान स्थानीय लोगों और बाहरी यात्रियों को यातायात में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। हमारा प्रयास सड़क को जल्द से जल्द सुरक्षित और सुगम बनाना है।
- हर्षित गुप्ता, अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड अल्मोड़ा

मॉल रोड पर डामरीकरण कांग्रेस ने बताई जीत
अल्मोड़ा। नगर की मुख्य मॉल रोड पर डामरीकरण का कार्य शुरू होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे जनता और कांग्रेस के लगातार संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उठाई जा रही मांग पर आखिरकार शासन-प्रशासन को जागना ही पड़ा।


कांग्रेस के नगर महामंत्री वैभव पांडे ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि उनका यह आंदोलन केवल माॅल रोड तक सीमित नहीं था। जेल रोड और धारानौला रोड की स्थिति भी बदहाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक शहर की इन अन्य प्रमुख सड़कों पर भी डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं किया जाता तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अल्मोड़ा की जनता के हक के लिए आवश्यकता पड़ने पर दोबारा उग्र धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed