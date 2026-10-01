Almora News: अल्मोड़ा-हल्द्वानी एनएच पर क्वारब के पास भू-धंसाव, यातायात बाधित

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बुधवार को सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया जिससे कुछ देर के लिए यातायात अवरुद्ध भी हो गया। इधर, इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया है।क्वारब बाईपास पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस जाने के कारण अब इस मार्ग पर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के वाहनों का आवागमन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई स्थानों पर सड़क इतनी संकरी और खतरनाक हो गई है कि गाड़ियों के पलटने का डर बना हुआ है।स्थानीय लोगों और चालकों ने प्रशासन से धंस रहे हिस्से की मरम्मत जल्द कराने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी अनहोनी या बड़े हादसे को टाला जा सके।