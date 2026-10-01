Almora News: करबला से लक्ष्मेश्वर तक वाहन हटाने की अपील

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लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता ने कहा है कि करबला चौराहे से लेकर लक्ष्मेश्वर तिराहे तक सड़क किनारे खड़े सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों को तुरंत हटा दें ताकि हॉट मिक्स मशीन के संचालन के दौरान वाहनों में होने वाली किसी भी संभावित टूट-फूट और असुविधा से बचा जा सके।

अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर डामरीकरण कार्य के चलते लोक निर्माण विभाग ने करबला से लक्ष्मेश्वर तक वाहन हटाने की अपील की है।