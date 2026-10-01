Almora News: सीएचसी में डिजिटल एक्स-रे की मांग के लिए दिया धरना

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दन्या (अल्मोड़ा)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी में अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स-रे मशीन की स्थापना के साथ स्थायी तकनीशियनों की तैनाती की मांग पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। डॉ. नीरज पंत के नेतृत्व में आंदोलनकारी सीएचसी परिसर में मांगों के लिए डटे रहे। धरने के दूसरे दिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने सीएचसी पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान देश दीपक पंत, डीके जोशी, ज्ञानेश पंत, शंकर सिंह, गोविंद जोशी, अरुण पटवाल, हरीश मलाडा, विक्की पंत सहित अन्य आंदोलनकारी मौजूद रहे।