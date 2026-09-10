फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Teaching the nuances of acting for the Ramlila performance.

Almora News: रामलीला मंचन के लिए सिखा रहे अभिनय की बारीकियां

Thu, 10 Sep 2026 11:55 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 10 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Teaching the nuances of acting for the Ramlila performance.
अल्मोड़ा। सांस्कृतिक नगरी में अक्तूबर में होने वाली रामलीला के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर के विभिन्न स्थानों पर रामलीला के पात्रों को अभिनय, संवाद अदायगी और संगीत का अभ्यास कराया जा रहा है। शास्त्रीय रागों पर आधारित रामलीला की चौपाइयों और छंदों साथ पात्र अभिनय के गुर भी सीख रहे हैं।
विज्ञापन

नगर की सबसे पुरानी नंदा देवी की रामलीला के लिए त्रिपुरा सुंदरी नव युवक कला केंद्र के कक्ष में पात्रों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे और युवा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षक उन्हें संवादों का उच्चारण, चेहरे की भाव-भंगिमाएं और अभिनय की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। रामलीला मंचन शुरू होने में अब करीब एक माह का समय शेष है। ऐसे में पात्रों के अभ्यास को और गति दी जा रही है ताकि मंचन को प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सके। तालीम में राजेंद्र नयाल, जगदीश बिष्ट, कुलदीप मेर, अर्जुन बिष्ट, संजय साह, हरि विनोद साह, राजकुमार बिष्ट, अमित उप्रेती, संजय जोशी और संजय परगाई सहयोग कर रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed