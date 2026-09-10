Almora News: रामलीला मंचन के लिए सिखा रहे अभिनय की बारीकियां

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नगर की सबसे पुरानी नंदा देवी की रामलीला के लिए त्रिपुरा सुंदरी नव युवक कला केंद्र के कक्ष में पात्रों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे और युवा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षक उन्हें संवादों का उच्चारण, चेहरे की भाव-भंगिमाएं और अभिनय की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। रामलीला मंचन शुरू होने में अब करीब एक माह का समय शेष है। ऐसे में पात्रों के अभ्यास को और गति दी जा रही है ताकि मंचन को प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सके। तालीम में राजेंद्र नयाल, जगदीश बिष्ट, कुलदीप मेर, अर्जुन बिष्ट, संजय साह, हरि विनोद साह, राजकुमार बिष्ट, अमित उप्रेती, संजय जोशी और संजय परगाई सहयोग कर रहे हैं। संवाद

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अल्मोड़ा। सांस्कृतिक नगरी में अक्तूबर में होने वाली रामलीला के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर के विभिन्न स्थानों पर रामलीला के पात्रों को अभिनय, संवाद अदायगी और संगीत का अभ्यास कराया जा रहा है। शास्त्रीय रागों पर आधारित रामलीला की चौपाइयों और छंदों साथ पात्र अभिनय के गुर भी सीख रहे हैं।