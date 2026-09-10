Almora News: तीन दिन से लापता जयप्रकाश का नहीं मिला सुराग
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 10 Sep 2026 11:56 PM IST
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चौखुटिया(अल्मोड़ा)। ग्राम पंचायत हॉट निवासी 29 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ जीतू बीते सात सितंबर से लापता है। तीन दिन बाद भी उसका सुराग नहीं लगने से परिजन चिंतित हैं। पुलिस और ग्रामीणों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी उसकी तलाश में जुटी है।
परिजनों के अनुसार जयप्रकाश सात सितंबर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे चौखुटिया बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था। करीब 11 बजे उसे चौखुटिया बाजार में देखे जाने की जानकारी मिली। शाम करीब सात बजे परिजनों की उससे फोन पर बातचीत हुई। उसने भटकोट के आसपास होने और जल्द घर लौटने की बात कही थी। इसके बाद उसका फोन नहीं लगा और वह घर भी नहीं पहुंचा। जयप्रकाश के पिता कुवर राम ने आठ सितंबर को चौखुटिया कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। ग्रामीण भी आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम रामगंगा नदी किनारे समेत आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चला रही है। हालांकि अभी तक जयप्रकाश का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
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परिजनों के अनुसार जयप्रकाश सात सितंबर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे चौखुटिया बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था। करीब 11 बजे उसे चौखुटिया बाजार में देखे जाने की जानकारी मिली। शाम करीब सात बजे परिजनों की उससे फोन पर बातचीत हुई। उसने भटकोट के आसपास होने और जल्द घर लौटने की बात कही थी। इसके बाद उसका फोन नहीं लगा और वह घर भी नहीं पहुंचा। जयप्रकाश के पिता कुवर राम ने आठ सितंबर को चौखुटिया कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। ग्रामीण भी आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम रामगंगा नदी किनारे समेत आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चला रही है। हालांकि अभी तक जयप्रकाश का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
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