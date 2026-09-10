Almora News: मंदिर समिति की निष्कासन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग

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द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। श्री नैथना देवी मंदिर विकास समिति नौबाड़ा के पूर्व अध्यक्ष गणेश दत्त गौड़ ने समिति की सदस्यता सूची और उनके निष्कासन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्कासन प्रक्रिया की जांच करने, अक्तूबर के पहले सप्ताह में एजीएम और चुनाव कराने की मांग की है। गौड़ ने फरवरी 2025 में सदस्यता रजिस्टर में अनियमितताओं और पात्र लोगों को सदस्यता नहीं दिए जाने की शिकायत डीएम से की थी। उस समय समिति की ओर से 215 सदस्यों का रजिस्टर उपलब्ध कराया गया था। उन्होेंने बताया कि आरटीआई के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने 19 अगस्त को 382 आजीवन सदस्यों की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई। सूची में बायलॉज के तहत 551 रुपये के दानदाताओं को भी आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने अपने निष्कासन की प्रक्रिया की दोबारा जांच कराने और 2006 से 2026 तक 551 रुपये या उससे अधिक दान देने वाले पात्र दानदाताओं को बायलॉज के अनुसार सदस्यता देने की मांग की है। संवाद