Almora News: 11.88 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

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बागेश्वर। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान 11.88 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने गिरीछीना रोड पर चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे घटबगड़ वार्ड निवासी मनोज कुमार उर्फ मोनू को रोक कर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 11.88 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर दिया है।