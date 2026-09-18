Almora News: सार्थक ने ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट में जीता दोहरा खिताब

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हल्द्वानी निवासी सार्थक जोशी ने कोलकत्ता में 11 से 16 सितंबर तक आयोजित बॉयज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र के रुद्रा हरीश महर को 19-17,15-4,15-8 के अंतर से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने तमिलनाडु के अक्षत डिजू को 15-11,15-12 के अंतर से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में सार्थक ने अपने ही जोड़ीदार आंध्र प्रदेश के रेहान डुडेकुला को 15-12,15-13 से पराजित कर खिताब कब्जा जमाया।ब्वॉयज डबल्स में सार्थक और रेहान की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र के रोहित जाधव और अधिराज शेट्टी की जोड़ी को 15-13,15-4 के अंतर से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने मणिपुर के शानन लिथौनंगवम और देवाशीष सिंह नामेरीकंपम की जोड़ी को 15-7,15-13 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में इस जोड़ी ने राजस्थान के रक्षित सिंह मेहरा और लोकेश गुरजार की जोड़ी को 16-14,15-12 से हराकर दूसरा खिताब भी अपने नाम किया। सार्थक को इस टूर्नामेंट में नंबर वन सीड मिली। उनकी उपलब्धि पर उत्तराखंड बैडमिंटन संघ के चीफ पैटर्न अशोक कुमार, अध्यक्ष डॉ. अलकनंदा अशोक, सचिव बीएस मनकोटी, रामावतार अग्रवाल, रितेश बिष्ट, नरेंद्र भुटियानी सहित खेल प्रेमियों उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।