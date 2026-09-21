Almora News: तुलसी देवी का हत्या आरोपी राजे गिरफ्तार

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यह घटना बीते शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे बसई के रतखेत तोक में हुई थी। गांव के ही 70 वर्षीय राजे सिंह ने पड़ोस में रहने वाली तुलसी देवी पर दराती और पत्थरों से हमला किया था। मृतका के भाई हरीश चंद्र ढौडियाल ने पुलिस को सूचना दी।थानाध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को पीएचसी स्याल्दे पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके ने थानाध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद को मामले में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।मृतका के भाई हरीश चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने राजे सिंह उर्फ राजा बाबू उर्फ राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम रतखेत बसई तहसील स्याल्दे थाना देघाट जनपद अल्मोड़ा के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने बाद में आरोपी राजे सिंह बोरा को थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया।हत्या का कारण जमीनी विवादपुलिस पूछताछ में सामने आया कि हत्या की मुख्य वजह चार साल पुराना जमीन का विवाद था। आरोपी राजे सिंह ने बताया कि तुलसी देवी खेती और क्यारियों को लेकर अक्सर उसके परिजनों से गाली-गलौज करती थी। शनिवार सुबह भी इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसी कहासुनी के चलते राजे सिंह का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने तुलसी देवी की हत्या कर दी।पुलिस की त्वरित कार्रवाई- पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। - भावना कैंथोला, सीओ