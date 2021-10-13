Almora News: राजा आनंद सिंह की 140वीं जयंती मनाई

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राजपुरोहित गंगाधर पंत ने पूजा-अर्चना कर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने बताया कि राजा आनंद सिंह ज्योतिष, चिकित्सा और अध्यात्म के जानकार होने के साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वर्ष 1921 से 1923 तक वह कुमाऊं के एमएलसी रहे। कुमाऊं रेजीमेंट की स्थापना और किसानों को नकदी फसलों के लिए प्रेरित करने में भी उनका योगदान रहा। कार्यक्रम में मेयर अजय वर्मा, प्रभाकर चंद्र जोशी, आनंद सिंह बगडवाल समेत स्थानीय गणमान्य लोग और राजपुरोहित परिवार के सदस्य मौजूद रहे।