विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अल्मोड़ा। हवालबाग विकासखंड के कनाप तोक में बारिश का पानी अब यूं ही बहकर बर्बाद नहीं होगा। बरसात की हर बूंद का संरक्षण कर इसे किसानों के बंजर खेतों तक पहुंचाने के लिए लघु सिंचाई विभाग हवालबाग विकासखंड के कनाप तोक में 19 लाख रुपये की लागत से आरसीसी चेकडैम का निर्माण करेगा। इस पहल से एक और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी और क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।हवालबाग विकासखंड के कनाप तोक में बारिश के दौरान गधेरों का जलस्तर काफी अधिक बढ़ जाता है। इससे किसानों के खेतों तक बाढ़ का पानी पहुंच कर उनकी फसलों को बर्बाद कर देता है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इससे देखते हुए लघु सिंचाई विभाग ने बारिश के पानी का संरक्षण उसका उपयोग कृषि कार्यों में करने की योजना बनाई है। विभाग यहां 18.60 लाख रुपये से चेकडैम का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य कि लिए शासन से विभाग को बजट अवमुक्त हो चुका है। योजना के तहत बारिश के पानी का संरक्षण कर इसे सीधा किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। खेतों को सिंचाई के पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होगी। खेतों तक पानी पहुंचने से किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ ही सब्जी उत्पादन कर अपनी आर्थिकी को मजबूत बना सकेंगे।बाढ़ से सुरक्षित रहेंगी फसलेंतेज बारिश के दौरान गधेरों का जलस्तर बढ़ने यहां किसानों के खेतों तक बाढ़ का पानी पहुंच कर फसलों को नुकसान पहुंचता है। वहीं बाढ़ से किसानों की उपजाऊ भूमि के कटाव का खतरा भी खतरा बना रहता है। इस पहल से किसानों को इस बढ़ी समस्या से भी निजात मिलेगी।सूखे चुके जलस्रोत होंगे रिचार्जचेक डैम बनने से जल संरक्षण होने के साथ ही आसपास के सूख चुके जलस्रोत फिर रिचार्ज होंगे। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराने पर ये जलस्रोत लोगों की प्यास बुझाएंगे। इस चेकडेम योजना के अस्तित्व में आने से ग्रामीणों को इसका दोहरा लाभ मिलेगा।कोटकनाप तोक में किसानों की सुविधा के लिए चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए शासन से बजट अवमुक्त हो चुका है। टैंडर प्रकिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।- जेडी सिंह, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा