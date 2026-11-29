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समिति की प्रमुख मांगों में कफड़ा-दड़माड़-कोट्यूड़ा, कफड़ा-किरोली और कफड़ा-पिनोली-मल्ली मिरई मोटर मार्गों का डामरीकरण और नवीनीकरण, ईड़ा-बिरोली सड़क का निर्माण, विभिन्न मोटर मार्गों का सुधारीकरण, द्वाराहाट-जालली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत और एनपीसीसी की सड़कों को संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने की मांग शामिल है। इसके अलावा डॉ. कल्पना शर्मा की स्थायी नियुक्ति की मांग भी उठाई गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के विरोध में नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए चलाया जा रहा है। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना-प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग भी पहुंचे। इस दौरान डॉ. आरती किरौला, उमेश चंद्र, ख्याली दत्त जोशी, मनोज कुमार, गणेश अधिकारी, कूना के ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह, गणेश सिंह और मनोज रावत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। क्षेत्र की सात सूत्री मांगों के लिए क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति का तहसील मुख्यालय पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी रहा। रविवार को कोट्यूड़ा के ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र और सामाजिक कार्यकर्ता नारायण रावत क्रमिक अनशन पर बैठे। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन शासन-प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।