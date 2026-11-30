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ग्राम ढैली निवासी चंदन बहुगुणा ने अदालत में वाद दायर किया था कि उन्होंने न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, खगमरा निवासी हिमांशु आर्या को दुकान खोलने के लिए 1.70 लाख रुपये के मोबाइल एसेसरीज और काउंटर बेचे थे। भुगतान के लिए आरोपी ने 21 सितंबर 2024 की तारीख का 1.70 लाख रुपये का चेक दिया था। बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर उन्होंने अदालत में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि सामान की कीमत 50 हजार रुपये थी और पूरी रकम दी जा चुकी थी। चेक केवल सुरक्षा के लिए दिया गया था। हालांकि अदालत ने पाया कि आरोपी अपने पक्ष में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने दोषी पर 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें पहले जमा किए गए 65 हजार रुपये भी शामिल हैं। शेष राशि में से 1.18 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में और दो हजार रुपये सरकार के खाते में जमा होंगे। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी हिमांशु आर्या को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और 1.85 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।