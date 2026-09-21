Almora News: मेडिकल कालेज के पूर्व वित्त नियंत्रक मोहन लाल टम्टा का निधन

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दुगालखोला निवासी पूर्व वित्त नियंत्रक मोहन लाल टम्टा नवंबर 2022 में मेडिकल कालेज अल्मोड़ा से सेवानिवृत्त हुए थे। वह जिला पंचायत अल्मोड़ा के अपर मुख्य अधिकारी के अलावा डीआरडीए के परियोजना निदेशक पद पर भी कार्यरत रहे थे। उन्हें कविता लेखन का भी शौक था। पिछले कुछ समय से वह बीमार चल रहे थे। 18 सितंबर को दुगालखोला निवास में उनका निधन हो गया। वह अपने पीछे पत्नी कमला टम्टा, दो पुत्रों डॉ. लोकेश कुमार टम्टा, धर्मेंद्र टम्टा समेत दो विवाहित पुत्रियों समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन पर विधायक मनोज तिवारी, अधिवक्ता महेश चंद्र, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संयोजक पीसी तिवारी, सज्जन लाल टम्टा, नारायण राम आर्य आदि ने शोक व्यक्त किया है।