Almora News: पहाड़ी दरकने से अल्मोड़ा जिले की नौ ग्रामीण सड़कें बंद, मुख्यालय से टूटा संपर्क

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सोमवार को सुबह से ही रुक-रुककर तेज बारिश होती रही। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी कमजोर होने से पहाड़ियों से बोल्डर और मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के अनुसार भूस्खलन और मलबा आने से नौ ग्रामीण सड़कें बंद हैं। सड़कों के बंद होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।ज्वारनेड़ी-बसगांव, चायखान-थुवासिमल, डोटियाल गांव-रामनगर, दुर्गानगर-भनोली, बौर तल्ला-बौर मल्ला, पातलीबगड़-थपनिया, योग्यान-बासीम, भनोली-जैंती, जैंती-नया संग्रौली।क्षेत्रबारिशअल्मोड़ा56.8रानीखेत53.0चौखुटिया29.0द्वाराहाट35.0सोमेश्वर96.0मासी13.5भिकियासैंण5.5ताकुला25.5भैंसियाछाना40.0शीतलाखेत54.0जैंती 63.5जागेश्वर58.5सल्ट15.5