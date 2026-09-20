Almora News: सिटी में आज

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अल्मोड़ा। नंदा देवी महोत्सव के तहत दीवान कनवाल स्मृति गायन प्रतियोगिता 12 बजे से



स्टार नाइट



अल्मोड़ा। स्टार नाइट में ललित मोहन जोशी के कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से

खेल

बागेश्वर के पंडित बीडी पांडेय के खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से



अनशन



बागेश्वर। फुलवाड़ी में सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों का अनशनन सुबह 10 बजे से

जनता दरबार

बागेश्वर। कलक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10.30 बजे से

गायन प्रतियोगिता