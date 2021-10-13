Almora News: मेला जाने वाले और ग्रामीण यात्री स्टेशनों पर भटकने को मजबूर

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छुट्टी का दिन होने के कारण सड़कों पर सार्वजनिक वाहन बेहद कम संख्या में दौड़े, जिसकी वजह से आम जनता और मेला प्रेमियों को गाड़ियों के लिए बस स्टेशनों और टैक्सी स्टैंडों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ा। सबसे ज्यादा खराब स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों की रही। जिले के भनोली, बाराकोट, स्याल्दे, मौलेखाल और बाड़ेछीना जैसे सुदूर ग्रामीण रूटों पर शाम के समय वाहनों की आवाजाही लगभग ठप सी हो गई। इस वजह से इन क्षेत्रों को आवाजाही करने वाले यात्रियों को समय पर कोई वाहन नहीं मिल सका और कई लोग मेले में जाने से भी वंचित रह गए। स्टेशन पर बस आते ही लोग उसमें टूट पड़े। सुरेश सिंह ने बताया कि मौलेखाल जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहा है। इंतजार करते हुए दस मिनट हो गए है। पुष्पेंद्र कोहली ने बताया कि चौखुटिया के लिए वाहन नहीं मिलने से परेशानी हो रही है।