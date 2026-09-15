Almora News: आपदा से घूराटांक क्षेत्र में बढ़ी परेशानी, ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 15 Sep 2026 12:54 AM IST
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जागेश्वर (अल्मोड़ा)। लगातार बारिश के चलते ग्राम पंचायत घूराटांक व उसके आसपास क्षेत्र में आपदा से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्रामीणों के अनुसार कई घरों में पानी घुस गया है जबकि जगह-जगह भूस्खलन और पेड़ों के गिरने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।
ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के कारण क्षेत्र में लगातार नुकसान हो रहा है। कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा और पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है। रात के समय स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के कारण उन्हें जान-माल की चिंता सता रही है।
घूराटांक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी, रमेश चंद्र, मोहन चंद्र, बसंत बल्लभ, कैलाश चंद्र, प्रकाश सनवाल, दीपा, हेमा, पुष्पा समेत तमाम ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।
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साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क और अन्य व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आपदा प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है।
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ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के कारण क्षेत्र में लगातार नुकसान हो रहा है। कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा और पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है। रात के समय स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के कारण उन्हें जान-माल की चिंता सता रही है।
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घूराटांक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी, रमेश चंद्र, मोहन चंद्र, बसंत बल्लभ, कैलाश चंद्र, प्रकाश सनवाल, दीपा, हेमा, पुष्पा समेत तमाम ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।
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साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क और अन्य व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आपदा प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है।