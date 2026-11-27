विज्ञापन

एसएसजे परिसर के कुर्मांचल छात्रावास में वर्तमान में 50 छात्र और शैलजा छात्रावास में 100 छात्राएं रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं लेकिन लंबे समय से दोनों छात्रावास की हालत खराब है। कुर्मांचल छात्रावास की छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे हल्की बारिश में भी पानी टपकने लगता है। उधर शैलजा छात्रावास की हालत भी कुछ ऐसी ही है यहां भी छात्रावास की छत जर्जर हो गई है और दीवारें क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में करीब 150 विद्यार्थी छात्रावासों में खतरे के बीच रहने को मजबूर हैं। राहत भरी खबर है कि विवि ने दोनों छात्रावासों के जीर्णोद्धार की पहल शुरू कर दी है। कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल ने छात्रावासों के सुधारीकरण के लिए शासन को तीन करोड़ का प्रस्ताव भेजा है।कोटकुर्मांचल और शैलजा छात्रावास में मरम्मत कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर प्राथमिकता के साथ सुधारीकरण कार्य शुरू किया जाएगा। -गणेश कुमार जेई, ब्रिडकुल, अल्मोड़ा