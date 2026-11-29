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जिला अस्पताल में लमगड़ा, हवालबाग, धौलादेवी, ताकुला और भैंसियाछाना विकासखंडों से बुखार, सर्दी-जुकाम, दांत दर्द, पेट दर्द समेत अन्य बीमारियों के 400 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे थे। सुबह से ही पर्चा काउंटर और ओपीडी कक्षों के बाहर मरीजों की कतारें लग गईं। अन्य विभागों में तो चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया लेकिन दांतों की समस्या लेकर पहुंचे रोगियों को निराशा हाथ लगी।अस्पताल में तैनात दो दंत चिकित्सकों में से डॉ. वीके मर्तोलिया अवकाश पर थे जबकि डॉ. ललित नेगी की ड्यूटी नागरिक अस्पताल रानीखेत में लगाई गई थी। ग्रामीण इलाकों से सुबह-सुबह वाहन पकड़कर और किराया खर्च कर जिला मुख्यालय पहुंचे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ी। कई मरीजों को मजबूरन नगर के निजी डेंटल क्लीनिकों की शरण लेनी पड़ी, जहां उन्हें मोटी फीस चुकानी पड़ी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीज बिना इलाज कराए ही घर लौटने को विवश हो गए।कोटएक दंत चिकित्सक अवकाश पर चल रहे हैं जबकि दूसरे चिकित्सक की आवश्यक व्यवस्था के तहत नागरिक अस्पताल रानीखेत में ड्यूटी लगाई गई थी। जल्द दंत चिकित्सक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।- डॉ. एचसी गड़कोटी, पीएमएस जिला अस्पताल अल्मोड़ा