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जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात 11:30 बजे डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली कि भतरौंजखान-रामनगर मोटर मार्ग पर चरिधार से लगभग एक किमी नीचे मोहान की ओर एक कैंटर वाहन यूके 11सीए 2788 दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया है। सूचना मिलते ही थाना भतरौजखान पुलिस, एसडीआरएफ और फायर स्टेशन रानीखेत की टीमें आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुईं। मौके पर पहुंचने पर कैंटर खाई में क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा मिला।संयुक्त टीमों ने रात में ही खाई में उतरकर सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन घना अंधेरा और दुर्गम पहाड़ी ढलान होने के कारण चालक का पता नहीं चल सका। तीनों टीमों ने लगातार संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान जारी रखा और अथक प्रयासों के बाद गहरी खाई से चालक का शव बरामद कर सड़क तक पहुंचाया। मृतक चालक की पहचान हीरा सिंह (35) निवासी ग्राम लनतरा, थाना नंदानगर घाट (जिला चमोली) के रूप में हुई है। रानीखेत की सीओ भावना कैंथोला ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर परिजनों को सौंप दिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।