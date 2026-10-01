Almora News: मालीखेत इंटर कॉलेज में विज्ञान वर्ग की कक्षाएं शुरू कराने की मांग

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अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय में करीब 250 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। कई वर्षों से विज्ञान वर्ग की कक्षाएं नहीं होने से विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान वर्ग शुरू होने से विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर शैक्षिक अवसर मिल सकेंगे।बैठक में प्रधानाचार्य समेत विद्यालय का समस्त स्टाफ, अभिभावक संघ अध्यक्ष देव सिंह नेगी, पीटीए अध्यक्ष आनंद सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बाला दत्त शर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पूरन सिंह बंगारी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।