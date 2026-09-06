Almora News: एलटी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने की मांग

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संघ पदाधिकारियों ने कहा कि करीब 15 वर्ष पूर्व नियुक्त और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी कर चुके शिक्षकों पर अब अचानक टीईटी की अनिवार्यता लागू करना न्यायसंगत नहीं है। लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा करना और उन्हें पदोन्नति के लाभ से वंचित करना उचित नहीं है। शिक्षकों ने मांग की कि पूर्व में नियुक्त एलटी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। साथ ही सभी लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान राजकीय शिक्षक संघ अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष भूपाल चिलवाल, जिला मंत्री राजू महरा, जिला उपाध्यक्ष मीनाक्षी जोशी, संयुक्त मंत्री राधा लस्पाल, संगठन मंत्री लता वर्मा, हवालबाग ब्लॉक मंत्री खुशहाल महर, भैसियाछाना ब्लॉक अध्यक्ष भारत भूषण, धौलादेवी ब्लॉक कोषाध्यक्ष जीवन साह मौजूद रहे।

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अल्मोड़ा। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर जिले के शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। लगातार बारिश के कारण जिले के सभी विद्यालय बंद होने के बावजूद शिक्षकों ने शिक्षक सदन में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बांह पर काली पट्टी बांधकर अपना रोष व्यक्त किया। एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता लागू करने और विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति की प्रक्रिया रोके जाने से शिक्षक नाराज हैं।