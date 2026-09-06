Almora News: बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए उठाई आवाज

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ज्ञापन में ग्रामीणों ने हमलावर बाघ को तत्काल पकड़ने और क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। उनका कहना है कि बाघ की लगातार मौजूदगी से बच्चों की पढ़ाई, कृषि कार्य और ग्रामीणों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की।ग्रामीणों ने मृतका शालू के परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। इसके अलावा डभरा-सौराल गांव में गोगुंडा स्रोत से पेयजल योजना स्वीकृत कर जल्द काम शुरू कराने तथा वर्ष 2021 में शासनादेश के तहत स्वीकृति मिलने के बावजूद सौराल बाजार से बगड़िया गांव तक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की गई है।ज्ञापन में जंगली क्षेत्रों और दूरस्थ तोकों में सुरक्षा के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर फेंसिंग लगाने तथा पूरे क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग भी शामिल है।ज्ञापन देने वालों में ग्राम प्रधान मंजू देवी, वार्ड सदस्य भरत बिष्ट, मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी, खष्टी देवी, कृपाल चंद्र, मोहिनी देवी, हंसी देवी, मोहन सिंह, अजय समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।