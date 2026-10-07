Almora News: ताइक्वांडो टीम चैंपियनशिप में आर्मी टीम रानीखेत प्रथम

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एसटीए पिथौरागढ़ को खेल भावना, अनुशासन और समर्पण के लिए विशेष ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रीत सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षकों और करीब 12 निर्णायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन सुमित गोयल और कव्या तलरेजा के निर्देशन में हुआ। वहां कमलेश जोशी, हिमांशु उपाध्याय, प्रभात महारा, उमेश बेदी, बृजेश जोशी, सचिन शाह, दीपक नेगी, देवांशु शाह गंगोला, आशुतोष शाह, कैप्टन उमा आदि मौजूद थीं।

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रानीखेत (अल्मोड़ा)। मजखाली स्थित अशोक हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में आयोजित प्रथम नरेश तलरेजा मेमोरियल ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप संपन्न हुई। हिल टाइगर्स ताइक्वांडो अकादमी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 10 से अधिक राज्यों और संस्थानों की टीमों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने क्योरुगी और पूमसे के विभिन्न आयु व भार वर्गों में दमखम दिखाया। टीम चैंपियनशिप में आर्मी टीम रानीखेत ने प्रथम, फिटिस्तान अकादमी नोएडा ने द्वितीय और इंडियन डोजांग दिल्ली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।