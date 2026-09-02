बारिश का कहर: अल्मोड़ा में 15 सड़कें बंद, चंपावत की सीमांत सड़क 36 घंटे से बंद; पांच हजार की आबादी प्रभावित

अल्मोड़ा जिले में बुधवार को भी आसमान बादलों से घिरा है। बारिश होने की संभावना है। बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 56 मिमी बारिश शीतलाखेत में हुई। बारिश के कारण जिले की 15 ग्रामीण सड़कें भूस्खलन और मलबा आने से बंद हैं।

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जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार जिले में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में अल्मोड़ा में 43 मिमी, रानीखेत में 41.1, चौखुटिया में 15, द्वाराहाट में 24, सोमेश्वर में 39, मासी में 9.5, भिकियासैंण में 28, ताकुला में 29, भैसियाछाना में 31, शीतलाखेत में 56, जागेश्वर में 41 और सल्ट में 25 मिमी बारिश हुई। जैंती में बारिश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।कोसी बैराज से 2774.50 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज के डाउनस्ट्रीम में नदी का जलस्तर 1127.51 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर 1130.75 मीटर से नीचे है। खतरे का स्तर 1131.70 मीटर है। बैराज का वर्तमान पॉन्ड लेवल 1131.70 मीटर है, जबकि एफआरएल 1135 मीटर है। नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर बताया गया है।रामगंगा नदी का जलस्तर 922.100 मीटर दर्ज किया गया है। यहां खतरे का स्तर 923.250 मीटर है। फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है।लगातार बारिश के चलते जिले में स्लिप आने से 15 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं जिले की सभी प्रमुख सड़कें यातायात के लिए खुली हुई हैं।



चंपावत में बारिश से तीन सड़कें बंद

चंपावत जिले में बुधवार को बारिश के चलते जिले की तीन ग्रामीण सड़कें बंद हो गई, इससे करीब पांच हजार से अधिक की आबादी के लिए आवाजाही मुश्किल हो गई। सीमांत को जोड़ने वाली टनकपुर-जौलजीबी सड़क 36 घंटे से मलबा आने बंद चल रही है। सड़क बंद होने से चार गांव के लोगों का संपर्क कट गया है। वहीं शारदा नदी के जलस्तर में भी उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में चंपावत में 74 मिमी, टनकपुर में 47 मिमी, बनबसा और टनकपुर में 21-21 मिमी बारिश हुई है। जबकि पाटी में 10 मिमी बारिश हुई है।