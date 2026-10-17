वाराणसी: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा साथी ट्रामा सेंटर रेफर

चौबेपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ढकवा निवासी उत्कर्ष सिंह (22) की मौत हो गई, जबकि उसके साथी मोलनापुर निवासी विशाल यादव (21) की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल विशाल को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

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