वाराणसी में छित्तमपुर गांव में मेड़ काटकर खेत में मिलाने का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की और जान बचाकर घर में घुसने पर वहां भी हमला कर दिया। घर में तोड़फोड़ और छेड़खानी का भी आरोप है। पुलिस ने अजीत सिंह यादव की तहरीर पर 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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तहरीर के मुताबिक, न्यायालय के आदेश पर राजस्व निरीक्षक चौबेपुर कला ने छह फरवरी 2019 को सीमांकन आख्या और फील्ड बुक भेजी थी। न्यायालय ने 12 सितंबर 2019 को इसे पुष्ट कर दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या 5530/22 दाखिल की थी। इसके बाद 16 अप्रैल 2022 को राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में मेड़बंदी कराकर सीमांकन के पत्थर गड़वाए गए थे।आरोप है कि 23 नवंबर 2026 की शाम करीब चार बजे मनोज कुमार सिंह प्रधानपति के प्रभाव में संतोष यादव, योगेश यादव, राजकुमार, शिवकुमार, वसंत उर्फ राजेश, अनिल यादव उर्फ राकेश, रोहित यादव, अमरावती देवी, चंदकला, गुंजा देवी और रंजना समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीमांकन के पत्थर उखाड़कर फेंक दिए और मेड़ काटकर खेत में मिलाने लगे।विरोध करने पर प्रार्थी की भाभी राजमती देवी पर लाठी-डंडे, फावड़े और अवैध कट्टे से हमला कर दिया। महिला को दांत से काटने का भी आरोप है। राजमती देवी जान बचाकर घर में घुसीं तो आरोपियों ने ईंट-पत्थर चलाते हुए घर में प्रवेश कर उनके साथ मारपीट की। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।