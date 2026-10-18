यूपी: विंध्य त्रिकोण बना आस्था का नया केंद्र, दो साल में 60% बढ़े श्रद्धालु; 2025 में 1.84 करोड़ ने किए दर्शन

मां विंध्यवासिनी धाम में दो साल में 64% बढ़े श्रद्धालु

विंध्य त्रिकोण में मां विंध्यवासिनी धाम श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। वर्ष 2023 में यहां करीब 73 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 78.15 लाख और 2025 में करीब 1.20 करोड़ हो गई। इस तरह दो वर्षों में दर्शनार्थियों की संख्या में करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।



वर्ष 2026 में भी श्रद्धालुओं की आमद का सिलसिला तेज है। जनवरी से अगस्त तक करीब 90 लाख श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर चुके थे। यह पिछले पूरे वर्ष के आंकड़े का लगभग 75 प्रतिशत है। शारदीय नवरात्र से पहले ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से इस साल नया रिकॉर्ड बनने की संभावना है।



काली खोह और अष्टभुजा मंदिरों में भी बढ़ी भीड़

धार्मिक पर्यटन के विस्तार का असर मां काली खोह और मां अष्टभुजा मंदिरों में भी दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 में दोनों मंदिरों में कुल करीब 42.36 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर लगभग 64 लाख हो गई। दो वर्षों में यहां दर्शनार्थियों की संख्या में 51 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि श्रद्धालु अब मां विंध्यवासिनी के दर्शन के साथ पूरी त्रिकोण परिक्रमा को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं।