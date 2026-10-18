वाराणसी: आधी आबादी का बुलंद हौसला, नाइट स्कूटी रैली से दिया महिला सुरक्षा का संदेश; पुलिस आयुक्त ने झंडी दिखाई

नवरात्र के सातवें दिन महिलाओं में सुरक्षा की भावना मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के उद्देश्य से अमर उजाला की ओर से शनिवार रात आठ बजे नाइट स्कूटी रैली का आयोजन किया गया।

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मलदहिया स्थित पटेल प्रतिमा के पास रैली को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंधेरे को पीछे छोड़ते हुए जब सौ से अधिक स्कूटी की लाइटें एक साथ जलीं तो पूरा शहर महिला सशक्तीकरण और निडरता के उजाले से जगमगा उठा।इस अनूठी पहल में शहर के विभिन्न वर्गों की महिलाओं, छात्राओं, युवतियों और महिला पुलिसकर्मियों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया और यह संदेश दिया कि सड़कें दिन हो या रात, हर वक्त बेटियों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। सभी ने हेलमेट पहनकर और यातायात नियमों का पालन करते हुए अनुशासन का संदेश दिया।