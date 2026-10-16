वाराणसी: चार क्विंटल मांस के साथ दो गिरफ्तार, तीन मवेशी काटने का आरोप; ग्रामीणों ने की पिटाई

चंदवक से मांस लेकर वाराणसी जा रहे थे आरोपी

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने जौनपुर के चंदवक क्षेत्र में एक खेत में तीन पशुओं को काटा था। इसके बाद मांस को बेचने के लिए वाराणसी के बजरडीहा ले जा रहे थे। रास्ते में ढेरही टोल प्लाजा के पास ऑटो से खून टपकता देखकर लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद चमरहा बाजार के पास अल्लोपुर कट पर ऑटो को रोक लिया गया।



ऑटो की तलाशी लेने पर करीब चार क्विंटल मांस और तीन कटे सिर मिले। इसके अलावा अगली सीट के नीचे चार धारदार चाकू भी बरामद हुए। पुलिस बरामद मांस और अन्य सामान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।



थाना प्रभारी सधुवन राम गौतम ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बरामद मांस के संबंध में जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई थी।