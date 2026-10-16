वाराणसी: चार क्विंटल मांस के साथ दो गिरफ्तार, तीन मवेशी काटने का आरोप; ग्रामीणों ने की पिटाई
जिले के चोलापुर क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पशुओं का मांस ले जा रहे ऑटो को रोककर दो युवकों को पकड़ लिया। तलाशी में करीब चार क्विंटल मांस, तीन कटे सिर और चार चाकू मिले। पुलिस ने मोहम्मद हारिस और रहमत अली को गिरफ्तार कर गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
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चोलापुर थाना क्षेत्र के चमरहा बाजार के पास अल्लोपुर कट पर बृहस्पतिवार की भोर में पशुओं का मांस ले जा रहे ऑटो को स्थानीय लोगों ने रोक लिया। ऑटो से खून टपकता देखकर लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद ऑटो में सवार दो युवकों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उपचार के लिए भेजा। तलाशी में ऑटो से करीब चार क्विंटल मांस, तीन कटे सिर और चार धारदार चाकू बरामद हुए।
पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब 3:30 बजे सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सधुवन राम गौतम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां स्थानीय लोग दोनों युवकों को पकड़े हुए थे। उनकी पहचान मोहम्मद हारिस (19) निवासी गंगापुर डेहरी, थाना केराकत, जौनपुर और रहमत अली (30) निवासी छितौनी कोटवा, थाना लोहता के रूप में हुई। स्थानीय लोगों की पिटाई से दोनों घायल हो गए थे। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए भेजा।
चंदवक से मांस लेकर वाराणसी जा रहे थे आरोपी
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने जौनपुर के चंदवक क्षेत्र में एक खेत में तीन पशुओं को काटा था। इसके बाद मांस को बेचने के लिए वाराणसी के बजरडीहा ले जा रहे थे। रास्ते में ढेरही टोल प्लाजा के पास ऑटो से खून टपकता देखकर लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद चमरहा बाजार के पास अल्लोपुर कट पर ऑटो को रोक लिया गया।
ऑटो की तलाशी लेने पर करीब चार क्विंटल मांस और तीन कटे सिर मिले। इसके अलावा अगली सीट के नीचे चार धारदार चाकू भी बरामद हुए। पुलिस बरामद मांस और अन्य सामान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
थाना प्रभारी सधुवन राम गौतम ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बरामद मांस के संबंध में जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई थी।