वाराणसी की बड़ी खबरें: चीनी मांझे से अधिवक्ता की गर्दन कटी, गंगा में कूदा कारोबारी; हत्या का आरोपी गिरफ्तार

कैथी संगम घाट पर डूबे युवक की मां ने दोस्तों पर नदी में धक्का देने का लगाया आरोप

चौबेपुर के कैथी स्थित गंगा-गोमती संगम घाट पर स्नान करने गए युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में डूबने की घटना के चार दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। युवक की मां सपना सिंह ने उसके साथ गए दोस्तों पर नदी में धक्का देने और डूबने के बाद मोबाइल व कलाई घड़ी लेकर भागने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि गंगा नदी में एक युवक के डूबने की सूचना पर उसकी तलाश कराई गई थी, लेकिन शव नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि थाने में तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।



बैटरी-इन्वर्टर कारोबारी के 13.67 लाख रुपये हड़पने का आरोप, दंपती पर प्राथमिकी

कैंट थाना क्षेत्र में बैटरी-इन्वर्टर के कारोबार में 13.67 लाख रुपये बकाया रखने और रुपये मांगने पर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। भोजूबीर स्थित स्वास्तिक इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर असीम सिंह के अनुसार, वह जेएमडी इंटरप्राइजेज के संचालक नीतू श्रीवास्तव उर्फ चिंटी और उनके पति आशीष श्रीवास्तव के साथ कारोबार करते थे। आरोप है कि सामान की खरीद के लिए उन्होंने अलग-अलग तिथियों में बैंक खातों के माध्यम से 29.75 लाख रुपये और छह लाख रुपये नकद दिए थे। इसमें से 16.08 लाख रुपये वापस किए गए, जबकि 13.67 लाख रुपये बकाया रह गए।



आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने और पत्नी से मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवाने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर कैंट थाने में नीतू श्रीवास्तव उर्फ चिंटी और आशीष श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौज और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि जांच उपनिरीक्षक कर रहे है।



घर में घुसकर मारपीट, बाउंड्रीवाॅल तोड़ने का आरोप

मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के कंदवा में मनबढ़ों पर घर में घुसकर मारपीट करने और बाउंड्रीवाॅल ढहाने का आरोप लगा है। बुधवार को पीड़ित शिव कुमार ने मंडुवाडीह थाने में 22 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कंदवा निवासी शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि चार अक्तूबर को सुबह आठ बजे आरोपियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। लाठी-डंडों से लैस आरोपियों ने घर में घुसकर परिजनों की पिटाई की। बाउंड्रीवाल तोड़कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। मौके पर एक ट्रैक्टर और फॉर्च्यूनर वाहन भी मौजूद था। पीड़ित ने घटना का वीडियो साक्ष्य भी पुलिस को सौंपा। मंडुवाडीह थाना प्रभारी दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि वंशराज, रिंकू, विनोद समेत 22 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।