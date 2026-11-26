उपाध्यक्ष का एक पद रह सकता है खाली

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सहित अन्य प्रमुख पदों के अलावा एक्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स के 25, स्टेट काउंसिल प्रतिनिधि के 46 और सेंट्रल काउंसिल प्रतिनिधि के 23 पदों के लिए भी चुनाव होगा। उपाध्यक्ष के तीन पदों के सापेक्ष केवल दो प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। ऐसे में एक पद खाली रहने की संभावना है।



इन पदों पर ये प्रत्याशी मैदान में

- अध्यक्ष निर्वाचित (एक पद): डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी, डॉ. सीकेपी सिन्हा और डॉ. राजेश्वर नारायण सिंह।

- उपाध्यक्ष (तीन पद): डॉ. आलोक और डॉ. संजय कुमार गर्ग।

- सचिव (एक पद): डॉ. अतुल कुमार सिंह और डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह।

- संयुक्त सचिव (दो पद): डॉ. चंद्रप्रकाश सिंह, डॉ. हेमंत कुमार सिंह और डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी।

- वित्त सचिव (एक पद): डॉ. अभिषेक सिंह और डॉ. विशाल सिंह यादव।

- सामाजिक सचिव (एक पद): डॉ. मधु अग्रवाल और डॉ. विजय गुप्ता।

- वैज्ञानिक सचिव (एक पद): डॉ. अजय कुमार अग्रवाल और डॉ. रितु गर्ग।

- जनसंपर्क सचिव (एक पद): डॉ. मो. जमील अनवर और डॉ. संजय कुमार पटेल।

- पुस्तकालय सचिव (एक पद): डॉ. प्रीति गुप्ता।

- खेल सचिव (एक पद): डॉ. देवेश कुमार पांडेय और डॉ. सचिन लाल।

- प्रॉपर्टी सचिव (एक पद): डॉ. अनुराग टंडन।

- इंटरनल ऑडिटर (एक पद): डॉ. एसपी सिंह।