वाराणसी: बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी, आभूषण और नकदी समेट ले गए चोर; जमशेदपुर में रहता है परिवार
जिले के झांझूपुर गांव में बीती रात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर आभूषण, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। मकान मालिक दीनदयाल तिवारी परिवार के साथ जमशेदपुर में रहते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।
विस्तार
चौबेपुर थाना क्षेत्र के झांझूपुर गांव में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर बहुमूल्य आभूषण, नकदी और अन्य सामान समेट ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर गांव में हलचल मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
झांझूपुर गांव निवासी दीनदयाल तिवारी परिवार के साथ झारखंड के जमशेदपुर में रहते हैं। वह वहां नौकरी करते हैं। गांव के बाहर प्राथमिक विद्यालय के समीप सिवान में उन्होंने अपना मकान बनवाया है। परिवार के गांव में नहीं रहने के कारण मकान बंद रहता है। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने बृहस्पतिवार की रात वारदात को अंजाम दिया।
ताला तोड़कर घर में घुसे चोर
बृहस्पतिवार की रात चोर मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद घर में रखे आभूषण, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। मकान से सामान चोरी होने की जानकारी गांव के लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
घटना के बाद मकान में रखे सामान की जांच की जा रही है। चोरी गए आभूषण, नकदी और अन्य सामान की कीमत के संबंध में फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। परिवार के गांव से बाहर रहने के कारण मकान बंद था। ऐसे में चोरों ने घर को निशाना बनाने के लिए इसी स्थिति का फायदा उठाया।
तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर जाल्हूपुर चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस चोरी की घटना की जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।