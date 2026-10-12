वाराणसी के खेल समाचार: दिव्यांग ट्रॉफी में हार के बाद भी चमके यूपी के ओमवीर, बेस्ट बैटर व मैन ऑफ द सीरीज बने

काशी के तैराकों ने जीती चैंपियनशिप

राज्य स्तरीय शॉर्ट कोर्स सीनियर तैराकी प्रतियोगिता के अंतिम दिन वाराणसी के तैराकों ने कुल 9 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल विजेता ट्रॉफी हासिल की। कोच सत्यम शर्मा के मार्गदर्शन में काशी के तैराकों ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन अनुराग आर सिंह ने 1500 और 200 मीटर फ्री स्टाइल में दो स्वर्ण पदक जीते। गायत्री ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण, 100 मीटर बटरफ्लाई में रजत और 50 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक जीते। सत्यम साहनी ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता।



अंगद विश्वकर्मा ने 50 और 100 मीटर बटरफ्लाई में दो रजत पदक जीते। कार्तिक साहनी ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य और रिया पटेल ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी नवीन कुमार सिंह और जिला तैराकी संघ के सचिव शंभू प्रसाद ने विजेताओं को बधाई दी।



42 स्वर्ण पदक जीतकर कराटे में चैंपियन बना वाराणसी

वाराणसी की टीम ने 11वीं आलोक तिवारी मेमोरियल कप ऑल यूपी ओपन कराटे चैंपियनशिप-2026 में 42 पदकों के साथ खिताब अपने नाम किया। भदोही की टीम दूसरे स्थान पर रही।मिर्जापुर ने तीसरा, जौनपुर ने चौथा, गाजीपुर ने पांचवां और गोरखपुर ने छठा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 17 जिलों के 463 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मानव एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स (एमएएमए) इंडिया के तत्वावधान में और ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल, खुशहाल नगर की मेजबानी में शनिवार को चैंपियनशिप हुई। मानव एकेडमी वाराणसी टीम के संरक्षक श्वेत प्रकाश ने बताया कि खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में प्रदर्शन किया। समापन में ग्रीन वैली के निदेशक डॉ. राकेश सिंह ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की।