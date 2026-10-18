वाराणसी के खेल समाचार: शिवांश के 97 रनों से डीएवी ने कृषि विज्ञान संस्थान को हराया, लखनऊ भी जीता; पढ़ें खबरें

बीएचयू अंतर संकाय क्रिकेट (पुरुष) प्रतियोगिता में डीएवी पीजी कॉलेज ने कृषि विज्ञान संस्थान को 39 रनों से शिकस्त दी। बीएचयू के एंफीथियेटर मैदान पर खेले गए मैच में डीएवी पीजी कॉलेज ने पहले बल्लेबाजी कर 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की टीम आठ विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी।

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डीएवी पीजी कॉलेज की ओर से शिवांश सिंह ने शानदार बल्लेबाजी कर 53 गेंदों पर 97 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कृषि विज्ञान संस्थान की टीम 20 ओवर में 148 रन ही बना सकी।लहरतारा रेलवे स्टेडियम पर रेलवे सुरक्षा बल अंतर मंडली क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को वाराणसी मंडल ने इज्जतनगर को 83 रनों से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में बरेका ने लखनऊ को पटकनी दे दी। पहले मैच में वाराणसी मंडल ने 205 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन इज्जत नगर की टीम 121 रन ही बना सकी। मैच को वाराणसी मंडल ने 83 रनों से जीत लिया। दूसरा मैच लखनऊ मंडल और बरेका के बीच खेला गया, जिसमें बरेका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ मंडल को 181 रनों का लक्ष्य दिया। लखनऊ मंडल ने 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर मैच जीत लिया।