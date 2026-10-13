वाराणसी: आठ महीने से सीवर समस्या, जानकारी के बाद नगर आयुक्त ने टीम लगाकर कराई सफाई; भड़के थे लोग

आठ महीने से सीवर की समस्या झेल रहे आकाश बिल्डर काॅलोनी के लोगों का सब्र रविवार को टूट गया। कॉलोनीवासियों ने लहरतारा पर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों समझा बुझाकर शांत कराया। प्रदर्शन की सूचना पर फौरन राहत टीम को मौके पर भेजा गया।

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वहीं, जानकारी के बाद नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने टीम लगाकर काॅलोनी की सफाई कराई। साथ ही स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। सीवर समस्या से परेशान लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की गई। वे मौके पर आए, निरीक्षण भी किया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पिछले आठ महीने से समस्या झेल रहे हैं और जिम्मेदार समाधान नहीं कर रहे हैं।डाॅ. एसबी सिंह, प्रशांत सिंह, सुभाष शर्मा, रमाकांत मौर्या और नीलगिरी साहू ने कहा कि आठ महीने से हम ये समस्या झेल रहे हैं। गंदगी की वजह से सावन में काॅलोनी का कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा सका। यही स्थिति नवरात्र में होने वाली है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण के चलते दिक्कत है। इसका समाधान कराया जा रहा है।मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र ने कहा कि समस्या का समाधान कराया जा रहा है। यहां पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क बनाई जा रही है। इस वजह से दिक्कत आई है। समस्या का स्थायी समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा।