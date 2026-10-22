वाराणसी: खाद की दुकानों पर छापेमारी; 33 केंद्रों की जांच, 12 नमूने लिए; चार विक्रेताओं को नोटिस

दुकानें बंद मिलने पर नोटिस

जांच के दौरान मेसर्स एसबीएस इंटरप्राइजेज, बभनपुर और साधन सहकारी समिति, कमौली बंद मिलीं। वहीं, मेसर्स किसान बीज भंडार, रमईपुर और मेसर्स भग्गल एंड संस खाद भंडार, रमईपुर में अभिलेख अधूरे पाए गए। इन चारों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।



निर्धारित दर पर खाद बेचने के निर्देश

अधिकारियों ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर रेट बोर्ड लगाने और किसानों को खतौनी के अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने या पीओएस मशीन के माध्यम से अवैध तरीके से खाद खारिज करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशासन के अनुसार, जिले में यूरिया, डीएपी और एनपीके समेत सभी उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।



खाद संबंधी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम

खाद की उपलब्धता, कीमत या बिक्री में अनियमितता की शिकायत के लिए किसान विकास भवन के चौथे तल पर स्थित कमरा नंबर 402 में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 7007259547 और 9369560120 नंबर जारी किए गए हैं।