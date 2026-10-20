दुर्गा पूजा के मद्देनजर मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने संकुलधारा के पास बने कृत्रिम तालाब और अस्सी स्थित कुरुक्षेत्र पोखरे का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विसर्जन स्थलों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को सभी जरूरी कार्य समय से और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और रोशनी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा।

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