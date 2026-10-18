वाराणसी की खबरें: नाबालिग से छेड़खानी में दो को 3 साल की सजा, संवाद की अनुमति नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त

सप्तमी पर एसआईआर की प्रक्रिया में जल्दबाजी क्यों : कांग्रेस

महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने शनिवार को बयान जारी किया। उन्होंने प्रदेश में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, छूटे हुए नामों को दर्ज कराने, अन्य संबंधित कार्यों पर प्रदेश सरकार और निर्वाचन व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज 17 अक्तूबर को सप्तमी है। काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व है।



बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखते हैं और माता रानी की आराधना में लीन रहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान मतदाता सूची से जुड़े कार्यों पर जल्दबाजी उचित नहीं है। उन्होंने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की मांग की। त्योहारों के बाद व्यवस्थित ढंग से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य आगे बढ़ाया जाए। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है, जब प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना नाम दर्ज कराने का उचित अवसर मिले और उसके मताधिकार की पूरी सुरक्षा हो।



11 वरिष्ठ हमराहियों को सम्मानित किया गया

भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर हथुआ बंगला स्थित कार्यालय में अखबार वितरक दिवस उत्साह से मनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. कलाम ने भी अखबार वितरण का काम किया था। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए कार्यक्रम में अखबार वितरकों के योगदान और उनके सम्मान को प्रमुखता दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रसाद ने अखबार वितरण के क्षेत्र में लंबे समय से सेवाएं दे रहे 11 वरिष्ठ हमराहियों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया।



सम्मान पाकर वितरकों के चेहरे पर खिल उठे। इसमें सैकड़ों अखबार वितरक शामिल हुए। सुनील मिश्रा, चंद्रभान, त्रिभुवन पाल, दीपक गुप्ता, राजेश पांडेय, सूरज गुप्ता, सुभाष गुप्ता, विजय जायसवाल और भागवत चौरसिया सहित अन्य लोगों ने अखबार वितरण की महत्ता और उनके सम्मान पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि वितरक सुबह ही लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाकर सूचनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपस्थित वितरकों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का संकल्प लिया।