वाराणसी की खबरें: हादसों में दो लोगों की मौत, वरुणा नदी में किशोर डूबा; जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

32 साल पुराने मुकदमे का एक साल में निस्तारण करें : कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 साल से लंबित दीवानी मुकदमे का एक साल के भीतर निस्तारण करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने इंदु देवी की याचिका पर वाराणसी की निचली अदालत को रोजाना सुनवाई कर फैसला करने के लिए कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष को स्थगन नहीं दिया जाए। याची ने वाराणसी के अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), द्वितीय की अदालत में लंबित मूल वाद संख्या 1258/1994 के शीघ्र निस्तारण की मांग की थी। यह मुकदमा 1994 से लंबित है। हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि पूर्व में खंडपीठ ने दीवानी मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए अलग श्रेणी बनाने के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किया था, लेकिन इस मामले में मुकदमे की लंबी अवधि को देखते हुए शीघ्र सुनवाई जरूरी है।



काशी रेलवे स्टेशन पर 127 दिनों का मेगा ब्लॉक खत्म

काशी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक मेंटेनेंस सहित अन्य काम के लिए लिया गया 127 दिन का मेगा ब्लॉक खत्म हो गया। रविवार को काशी स्टेशन, मालवीय पुल होते हुए ट्रेनें अपने सामान्य रफ्तार से रवाना हुईं। स्टेशन पर बिछाई गई तीसरी लाइन का काम पूरा होने के बाद अब बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पटना रूट पर चलने वाली यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। काशी रेलवे स्टेशन से वर्तमान समय में दो रेलवे लाइन से ट्रेनों का संचालन चल रहा था। 3-4 नंबर की लाइन की नए सिरे से मरम्मत कराने के लिए ही 127 दिन से मेगा ब्लॉक लिया गया था। उत्तर रेलवे के डीआरएम बीके यादव काशी रेलवे स्टेशन पर मेगा ब्लॉक अब पूरी तरह खत्म हो गया है। ट्रेनों का संचालन भी सामान्य तौर पर शुरू हो गया है।