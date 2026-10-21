वाराणसी की खबरें: 17 वर्षीय किशोरी लापता पांच लाख के जेवर गायब, छोटे भाई को भी पीटा; बड़े भाई की हालत गंभीर

अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत

रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर बाईपास पर शनिवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार मिर्जामुराद कल्लीपुर निवासी अरविंद राजभर (50) की मौत हो गई। अरविंद मजदूरी करते थे। शनिवार शाम वह साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान भदवर बाईपास पर अज्ञात वाहन ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरविंद तीन भाइयों में मझला था। परिवार में पत्नी मीरा देवी और तीन बेटियां हैंप्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।



पेट्रोल पंप संचालक के बंद घर में चोरी

लंका थाना क्षेत्र के डाफी स्थित बजरंग नगर अशोकपुरम कॉलोनी में पेट्रोल पंप संचालक कुमार गौरव के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। दीवार फांदकर घर में घुसे चोर मुख्य दरवाजे और कमरे का ताला तोड़कर आलमारी से करीब पांच लाख रुपये के जेवरात, पिस्टल की मैगजीन और 24 कारतूस उठा ले गए। रविवार को घर पहुंचने पर संचालक को चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी राजकिशोर शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।



बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग

बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की तैयारी चल रही है। इससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों, तीमारदारों को अपनी गाड़ियों को खड़ी करने में सुविधा होगी। कार्यपरिषद की बैठक में पिछले दिनों इसका फैसला होने के बाद अब इसका प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इससे ट्रॉमा सेंटर कैंपस में सड़क किनारे वाहन खड़े नहीं होंगे और इमरजेंसी तक एंबुलेंस से मरीज को लेकर आने में भी कोई बाधा नहीं रहेगी।



विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ट्रॉमा सेंटर कैंपस में पार्किंग बनाए जाने की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति के बाद अब आगे की औपचारिकताएं भी पूरी कराई जा रही है। इसके अलावा बीएचयू अस्पताल में भी इसी तरह की मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी। विश्वविद्यालय निर्माण विभाग के प्रोफेसर इंचार्ज प्रो. अंचल श्रीवास्तव का कहना है कि मल्टीलेवल पार्किंग का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। जल्द ही इस दिशा में अहम फैसला होने की संभावना है।