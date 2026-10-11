वाराणसी की खबरें: यहां बनेगा ई हाउस सब स्टेशन, लापता युवक का शव सोता में मिला; सिर फोड़ने का आरोप

दिन में धूप का असर कम, सुबह और रात में गुलाबी ठंड जैसा अहसास

अक्तूबर का पहला सप्ताह बीतने के बाद अब मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में धूप का असर कम हो गया है जबकि रात और भोर में गुलाबी ठंड जैसा अहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, दशहरे के बाद से हवा में नमी और बढ़ने की संभावना है। तापमान में भी तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।



शनिवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी रही। धूप तो हुई, लेकिन उसका असर बहुत कम रहा। शाम को अन्य दिनों की तरह हवा में नमी भी अधिक रही। इसी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को अधिकतम तापमान औसत से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम होकर 30.6 पहुंच गया जबकि न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो औसत से 1.3 कम रहा।



चौकाघाट से नमो घाट मार्ग से हटेंगे अवैध विज्ञापन

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शनिवार को चौकाघाट से नमोघाट को जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान मार्ग पर पाई गई विभिन्न कमियों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों व विभागों को कड़े निर्देश जारी किए। इस मार्ग को सुंदर, हरा-भरा और सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने बड़े पैमाने पर सुंदरीकरण और सफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।



अवैध विज्ञापनों को हटाकर आवागमन सुचारु करने के साथ-साथ डिवाइडर पर हरियाली और रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि मार्ग पर पोलों पर लगे अवैध विज्ञापनों को तत्काल हटाया जाए। वहीं, कज्जाकपुरा आरओबी के नीचे आर्ट्स पेंटिंग और दोनों ओर सर्विस रोड पर प्रकाश व्यवस्था के लिए नए लाइट पॉइंट लगाए जाएंगे। राजघाट भदऊं डाट पुल, कज्जाकपुरा अंडरपास और अलईपुर अंडरपास पर वर्ली आर्ट की थीमैटिक पेंटिंग कराई जाएगी। सिटी स्टेशन की बाउंड्री वॉल पर भी आकर्षक पेंटिंग कराने के निर्देश दिए।