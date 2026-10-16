वाराणसी: एयरफोर्स के कब्जे में नमो घाट, 26 अक्टूबर तक आम लोगों की एंट्री बंद

कमांड सेंटर और संचार व्यवस्था की हो रही तैयारी

वायुसेना की तकनीकी टीमें एयर शो के दौरान विमानों और आयोजन स्थल के बीच समन्वय के लिए जरूरी तकनीकी व्यवस्थाएं स्थापित कर रही हैं। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रेडियो संचार, विमानन संचार नेटवर्क और एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन से जुड़े उपकरणों की जांच की जा रही है।

आयोजन स्थल पर संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीकी टीमों की ओर से लगातार परीक्षण किया जा रहा है। एयर शो के दौरान विमानों की गतिविधियों और आयोजन स्थल के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।



वीवीआईपी आगमन को लेकर सुरक्षा कड़ी

25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी वाराणसी पहुंच चुके हैं।

प्रतिबंधित क्षेत्र में आम लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए एयरफोर्स और आर्मी के जवानों की तैनाती की गई है। एयर शो से पहले घाटों पर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। आयोजन के दौरान गंगा में नावों का संचालन भी बंद रहेगा।