वाराणसी: पहले दिन ही निगम का आदेश बेअसर, खुली रहीं मांस-मछली की दुकानें; एयर शो को लेकर निर्देश

प्रतिबंध के बाद भी नवरात्र के पहले दिन मांस-मछली की दुकानें खुली रहीं। नवरात्र और एयर शो को ध्यान में रखकर 11 से 26 अक्तूबर तक निगम ने मांस-मछली की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए थे लेकिन यह आदेश पहले ही दिन बेअसर रहा।

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रविवार को चौकाघाट स्थित मछली मंडी खुली रही। पीलीकोठी, जैतपुरा के राजापुरा, नेशनल इंटर कॉलेज के सामने और कज्जाकपुरा में मांस-मछली की दुकानें खुली मिलीं। कोतवाली थाने की हरतीरथ पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर कई दुकानें खुली थीं। प्रतिबंध के बावजूद यहां दुकानदार मांस बेचते नजर आए। बेनियाबाग में शटर गिराकर मीट बेचा जा रहा था। बीएचयू छित्तूपुर में परदा लगाकर चिकन-मटन की बिक्री की जा रही थी।