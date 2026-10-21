वाराणसी: नाटी इमली के भरत मिलाप से जुड़ेंगे देश-दुनिया के श्रोता, आकाशवाणी पर लाइव प्रसारण

विशेषज्ञ देंगे कमेंट्री

विशेष सजीव प्रसारण में प्रख्यात शिक्षाविद्, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ प्रो. राममोहन पाठक तथा आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक अरुण कुमार पाण्डेय कमेंट्री करेंगे। प्रो. राममोहन पाठक भरत मिलाप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्ता, सांस्कृतिक परंपरा और श्रीराम-भरत मिलन के भावनात्मक पक्ष की जानकारी देंगे। वहीं अरुण कुमार पाण्डेय आयोजन के प्रमुख प्रसंगों और उनकी विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से श्रोताओं तक पहुंचाएंगे।



आयोजन स्थल से आंखों देखा हाल

आशुतोष कुमार आयोजन स्थल से प्रत्यक्ष कमेंट्री करेंगे। वह वहां के माहौल, श्रद्धालुओं की मौजूदगी, तैयारियों और आयोजन के दौरान होने वाले प्रमुख दृश्यों का आंखों देखा हाल श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। इससे रेडियो के जरिए जुड़े श्रोता भी आयोजन की जीवंतता को महसूस कर सकेंगे।

