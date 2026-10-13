वाराणसी: अमर उजाला एडवांटेज में सम्मानित हुए पूर्वांचल के व्यवसायी, कारोबार की नई संभावनाओं पर हुई चर्चा

सिगरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में नियमों का उल्लंघन कर बनाए जा रहे और संचालित हो रहे होटल कैडिलैक को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम ने सील कर दिया। होटल के संचालन के लिए वैध लाइसेंस नहीं होने और निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शा नहीं मिलने के मामले में यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार, भवन निर्माण और व्यावसायिक संचालन से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

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