वाराणसी: अमर उजाला एडवांटेज में सम्मानित हुए पूर्वांचल के व्यवसायी, कारोबार की नई संभावनाओं पर हुई चर्चा
वाराणसी के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में आयोजित अमर उजाला एडवांटेज कार्यक्रम में पूर्वांचल के छह जिलों के व्यवसायियों और विज्ञापन क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कारोबार के विस्तार, ग्राहकों से बेहतर जुड़ाव और आधुनिक व्यावसायिक तरीकों पर चर्चा हुई।
विस्तार
सिगरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में नियमों का उल्लंघन कर बनाए जा रहे और संचालित हो रहे होटल कैडिलैक को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम ने सील कर दिया। होटल के संचालन के लिए वैध लाइसेंस नहीं होने और निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शा नहीं मिलने के मामले में यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार, भवन निर्माण और व्यावसायिक संचालन से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहा था निर्माण
शिवाजी नगर स्थित होटल कैडिलैक के निर्माण के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। साथ ही, होटल का संचालन भी वैध लाइसेंस के बिना किए जाने की शिकायत थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडीए और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में होटल को सील करने की प्रक्रिया पूरी की गई।
सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि होटल कैडिलैक का संचालन वैध अनुमति के बिना किया जा रहा था। इसके निर्माण के लिए भी वाराणसी विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। यह भवन निर्माण और व्यावसायिक संचालन से जुड़े नियमों का उल्लंघन है।
वीडीए दशाश्वमेध जोन के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने होटल को सील करने की कार्रवाई की।
अवैध निर्माण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
एडीसीपी काशी जोन वैभव बांगर ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बिना नक्शा स्वीकृत कराए किए जा रहे निर्माण और नियमों के विरुद्ध संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।