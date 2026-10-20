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वाराणसी: लक्ष्मी कुंड में सीधे मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध, सुरक्षा के लिए रैपिड और एसडीआरएफ तैनात

Tue, 20 Oct 2026 07:21 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Tue, 20 Oct 2026 07:21 PM IST
सार

वाराणसी के लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड में सीधे मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा के लिए रैपिड और एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। आयोजक सोनू गिरी के अनुसार, करीब 200 मूर्तियों का विसर्जन कुंड में बने स्थायी कृत्रिम कुंड में किया जाएगा। पूजा सामग्री और कचरा डालने पर भी रोक है।

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Varanasi Direct immersion of idols in Lakshmi Kund prohibited
वाराणसी, लक्ष्मी कुंड - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड में मंगलवार को मूर्ति विसर्जन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कुंड में सीधे मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड और एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। प्रशासन ने कुंड में पूजा सामग्री, माला-फूल, कपड़े, प्लास्टिक और अन्य कचरा डालने पर भी रोक लगाई है।

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वाराणसी, लक्ष्मी कुंड - फोटो : Amar Ujala

कृत्रिम कुंड में होगा विसर्जन
आयोजक सोनू गिरी ने बताया कि लक्ष्मी कुंड में स्थायी रूप से एक छोटा कृत्रिम कुंड बनाया गया है। इसी में करीब 200 मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से कुंड की स्वच्छता बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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