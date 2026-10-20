{"_id":"6ad76e2e9f752246390d4c09","slug":"varanasi-direct-immersion-of-idols-in-lakshmi-kund-prohibited-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: लक्ष्मी कुंड में सीधे मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध, सुरक्षा के लिए रैपिड और एसडीआरएफ तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी: लक्ष्मी कुंड में सीधे मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध, सुरक्षा के लिए रैपिड और एसडीआरएफ तैनात

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: Published by: किशन चौबे Updated Tue, 20 Oct 2026 07:21 PM IST

सार वाराणसी के लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड में सीधे मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा के लिए रैपिड और एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। आयोजक सोनू गिरी के अनुसार, करीब 200 मूर्तियों का विसर्जन कुंड में बने स्थायी कृत्रिम कुंड में किया जाएगा। पूजा सामग्री और कचरा डालने पर भी रोक है।

विज्ञापन







Link Copied

