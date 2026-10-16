वाराणसी: पुरानी रंजिश में मारपीट का मामले, आठ दोषियों को तीन-तीन साल की सजा; 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी

अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्षों के कुल आठ दोषियों को सजा सुनाई गई है। प्रत्येक आरोपी को तीन साल की कैद के साथ जुर्माना भी भरना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मनियार गांव का है। 17 नवंबर 2010 को शाम करीब चार बजे पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई थी। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे। मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।



पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोनों मामलों की अदालत में सुनवाई हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों मामलों में चार-चार आरोपियों को दोषी ठहराया। करीब 16 साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले से दोनों पक्षों के कुल आठ लोगों को कारावास और जुर्माने की सजा मिली है।